أمطانس شحادة يُرجح الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية خامسة

القدس المحتلة /سما/

رجّح عضو الكنيست عن "التجمع الوطني الديمقراطي" ضمن القائمة المشتركة أمطانس شحادة، الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية خامسة.



وبحسب قناة "I24 NEWS" الإسرائيلي، قال شحادة: إن بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد يواجهان صعوبات جمّة في مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.



وبدوره قال عضو الكنيست سامي أبو شحادة في حديث خاص لقناة "مكان" العبرية: إن المكتب السياسي لقائمة "التجمع الوطني الديمقراطي" سيُقرر غدًا ما إذا كان سيشارك في الجلسة بين رؤساء أحزاب المشتركة (عودة والطيبي) مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، والتي من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس القادم.



وأوضح شحادة أن الموقف حاليًا في التجمع هو عدم التوصية على أي طرف لدى الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة.