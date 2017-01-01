الأحمد: فتح رقم صعب غير قابلة للشق واتهامنا بالتذرع بالقدس لتعطيل الانتخابات "كلام جواسيس"

رام الله/سما/

قال عضو اللجنتين تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية ومركزية حركة فتح، عزام الاحمد، مساء اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، بأن قائمة حركة فتح جاهزة وتم التوافق عليها، وسيتم تسجيلها غداً الاربعاء ظهراً في لجنة الانتخابات المركزية، لخوض الانتخابات التشريعية.

وذكر الأحمد أن القائمة تضم 132 مرشحاً، من جميع مناطق الأراضي الفلسطينية، وتم التوافق عليهم من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح.

وأضاف:" اللجنة المركزية لفتح أنهت اجتماع لها منذ خمس دقائق لوضع اللمسات النهائية على قائمة فتح وسنسجلها غدًا".

وبخصوص قائمة الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أشار إلى أنه لم يتم التأكيد حتى الآن على انشاء قائمة خاصة للبرغوثي لخوض الانتخابات التشريعية.

وتابع: " لم نبلغ بان الاخ مروان سيشكل قائمة وسبق أن أبلغنا بعدم نيته ذلك"، مشدداً على أن حركة فتح رقم صعب غير قابلة للانشقاق.

واجابة على أن هناك من يتهم حركة فتح بتعطيل الانتخابات بربطه بملف القدس، قال الاحمد: "هذا كلام جواسيس.. اول مرة أعلن فيها الرئيس أبو مازن أنه لا انتخابات بدون القدس وغزة، والقدس تحديداً من على منبر الامم المتحدة عام 2017 وكرر ذلك لمواقفة كل الامناء العامين ".

وأضاف: "ملف القدس غير قابل للمساومة، القدس يجب ان تشارك ترشيحا وانتخابا وفي كل مراحل العملية الانتخابية مثلها مثل بقية الضفة المحتلة".

ولفت الأحمد إلى أن اللجنة المركزية بحالة انعقاد دائم، وكل القرارات صدرت بالاجماع.

يُشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قال اليوم الثلاثاء، على رفض حركته المطلق لتأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ذريعة.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت".

وأضاف: "نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".