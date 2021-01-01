لجنة الانتخابات المركزية تكشف: هذا ما سيحدث حال رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس

رام الله /سما/

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية م. هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، أن سجل الناخبين صدر وتم توزيعه على كافة المراكز الانتخابية.

وأوضح كحيل لإذاعة القدس، أنه تم توزيع السجل على الفصائل، وأن كل قائمة تسجل للانتخابات بعيدًا عن الفصايئل تحصل على السجل.

وأشار كحيل إلى، أن 2 مليون ونصف المليون يحق لهم الانتخاب, منهم مليون في غزة, ومليون ونصف في الضفة الغربية.

وذكر كحيل، أن حركة فتح لم تقدم حتى اللحظة قائمتها لخوض الانتخابات، منوهًا إلى، أن آخر موعد للترشح للانتخابات هو غدًا الساعة 12 ليلاً.

وأضاف" حتى مساء اليوم تقدمت 25 قائمة من الضفة وقطاع غزة لخوض الانتخابات, أصدرنا الموافقة لـ "5" منها وغدًا سنصدر لقوائم جديدة, والباقي تحت الدراسة".

وفيما يتعلق بالانتخابات في القدس المحتلة، قال كحيل إن "ممثل الاتحاد الأوروبي اكد حرصه على اتمام العملية الديمقراطية الفلسطينية ووعد بممارسة كافة الضغوط على الاحتلال لأجرائها في القدس".

وأشار كحيل إلى، أنه حال منع الاحتلال الانتخابات في القدس فالأمر يعود للفصائل وهي ناقشت هذا الملف في اجتماعات القاهرة.