الإغاثة الزراعية تحيي يوم الأرض بحملة تشجير وسط قطاع غزة

غزة /سما/

أحيت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض الخالد، وذلك بتنفيذ حملة تشجير في المنطقة المقيدة الوصول شرق دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وشارك في الحملة عدد من موظفي الجمعية ومديرها التنفيذي في قطاع غزة م. تيسير محيسن بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات القاعدية واللجان المحلية في المحافظة وعشرات المزارعين والمزارعات.

وتأتى هذه الحملة ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقتها الإغاثة الزراعية في الضفة والقطاع لإحياء يوم الأرض والذي يوافق 30 مارس/أذار من كل عام، وذلك بهدف ترسيخ الوعي لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة حول التمسك بحقوقهم المسلوبة وثوابت شعبنا الوطنية وأهمية الدفاع عن الأرض وحمايتها.

ونوه م. محيسن إلى أن رسالة المؤسسة ورؤيتها تهدف الى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز التنمية الزراعية والريفية، مشيرا إلى البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية تسعى الى تعزيز صمود المزارعين وحماية لسبل عيش الأسر الريفية إضافة إلى صيانة المصادر الطبيعية والمحافظة عليها، وكذلك تنمية قدرات الريفيين بمختلف فئاتهم بما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم ويعزز مشاركتهم الفعالة على طريق التحرر والانعتاق وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وتزدهر فيه الديموقراطية وتتحقق التنمية المستدامة.