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مصدر مقرب من البرغوثي: مروان يعتزم الترشح للرئاسة.. ولن يترأس القائمة التي طلب تشكيلها

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مقرب من البرغوثي: مروان يعتزم الترشح للرئاسة.. ولن يترأس القائمة التي طلب تشكيلها



رام الله /سما/ الاناضول

 كشفت مصدر فلسطيني مقرب من عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مروان البرغوثي، أن الأخير قرر تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، بمعزل عن الحركة.

وأضاف المصدر،أن البرغوثي الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرر تشكيل قائمة خارج حركة “فتح”، وبدأ التجهيز لتسجيلها.

وعن دوافع القرار قال المصدر، إن “البرغوثي سيصدر بيانا يوضح فيه هذا الموقف”.

غير أن المصدر قال إن البرغوثي لن يترأس القائمة ولن يترشح بها، إنما سيكون داعما لها.

ومن المتوقع أن تسجل القائمة لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، غدا الأربعاء، إلا أن المصدر قال إن مفاوضات ما تزال جارية مع قيادة حركة “فتح”.

ويعتزم البرغوثي الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.

ولم تصدر إفادة رسمية من البرغوثي أو حركة فتح بخصوص ما ذكره المصدر حتى الساعة 15.45 تغ.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقربون من “البرغوثي” اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه، غير أنه تراجع بعد تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتقلت إسرائيل، البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة “المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين”.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

#مروان البرغوثي #حركة فتح #قائمة انتخابية #الانتخابات الفلسطينية

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