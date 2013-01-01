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نقل الأسير المضرب عن الطعام عماد البطران من مستشفى "كابلان" إلى عزل "نيتسيان الرملة"

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير المضرب عن الطعام عماد البطران من مستشفى "كابلان" إلى عزل "نيتسيان الرملة"



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، إن ادارة سجون الاحتلال نقلت الاسير المضرب عن الطعام عماد البطران، من مستشفى "كابلان" الاسرائيلي الى عزل "نيتسيان الرملة".

وبينت الهيئة، أن الأسير البطران (47 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ (39) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد اعتقاله الاداري، وهو يعاني من هزل وضعف عام ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.

ولفتت الى أن الاسير البطران خاض إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة (105) أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يوما، وهذا الإضراب الثالث له.

وعلى مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة، عانى الأسير البطران من مشاكل صحية، أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس.

#هيئة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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