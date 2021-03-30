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حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا يتعرض للإغماء... فيديو

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا يتعرض للإغماء... فيديو



وكالات

شهدت مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا التي جمعت المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أحداثا مثيرة.

حيث تعرض الحكم تشارلز بيرلي، في الدقيقة 82 من عمر المباراة لإغماء مفاجئ وسقط على الأرض.


وفور سقوطه توجه إليه الطاقم الطبي وتم اصطحابه إلى أحد المستشفيات خارج الملعب.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة حتى يستعد أحد الحكام لاستكمال المباراة، ولكن كانت الأزمة أن الحكم الرابع من كوت ديفوار، ووفقا للوائح "كاف" لا يسمح بتواجده في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.


وتوقفت المباراة حتى الدقيقة 90، ونزل الحكم الرابع إلى الملعب وأطلق صافرته والنتيجة تشير إلى فوز كوت ديفوار 3/1.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب إثيوبيا ثانيا برصيد 9 نقاط، ثم مدغشقر في المركز الثالث بـ8 نقاط، وتتذيل النيجر الترتيب بـ4 نقاط.


وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب الإيفواري بتوقيع ويلي بولي في الدقيقة الثالثة وفرانك كيسي من  ضربة جزاء (19) وجين كواسي (76)، بينما تكفل جيتانيه جيبيتو بالهدف الوحيد لإثيوبيا (74).

وبذلك يتأهل منتخبي كوت ديفوار وإثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

#تصفيات كاس امم افريقيا #مباراة كوت ديفوار واثيوبيا #اغماء حكم مباراة كوت ديفوار واثيوبيا

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