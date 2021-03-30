حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا يتعرض للإغماء... فيديو

وكالات

شهدت مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا التي جمعت المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أحداثا مثيرة.

حيث تعرض الحكم تشارلز بيرلي، في الدقيقة 82 من عمر المباراة لإغماء مفاجئ وسقط على الأرض.



وفور سقوطه توجه إليه الطاقم الطبي وتم اصطحابه إلى أحد المستشفيات خارج الملعب.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة حتى يستعد أحد الحكام لاستكمال المباراة، ولكن كانت الأزمة أن الحكم الرابع من كوت ديفوار، ووفقا للوائح "كاف" لا يسمح بتواجده في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.

أزمة في مباراة #كوت_ديفوار و #أثيوبيا بتصفيات #أمم_أفريقيا

الحكم الغاني تشارلز بيرلي بولو سقط في أرض الملعب قبل ١٠ دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه للإغماء .. والمشكلة أن الحكم الرابع من كوت ديفوار ????????????????#TOTALAFCON2021Q #CAF pic.twitter.com/1w3QMwJBIy — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 30, 2021



وتوقفت المباراة حتى الدقيقة 90، ونزل الحكم الرابع إلى الملعب وأطلق صافرته والنتيجة تشير إلى فوز كوت ديفوار 3/1.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب إثيوبيا ثانيا برصيد 9 نقاط، ثم مدغشقر في المركز الثالث بـ8 نقاط، وتتذيل النيجر الترتيب بـ4 نقاط.

#بالفيديو : إنهاء مباراة #كوت_ديفوار و #أثيوبيا في الدقيقة 80 والفريق الايفواري متقدم 3-1 بعد تعرض حكم الساحة الغاني تشارلز بولو للإغماء ونقله للمستشفى ، وعدم وجود حكم بديل يستكمل اللقاء حيث ان الحكم الرابع من كوت ديفوار ????????????????#TotalAFCONQ2021 #CAF #Ethiopia #cotedivoire #Africa pic.twitter.com/YlWFCzalJ4 — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 30, 2021

Pour ceux qui ont manqué le match...

La Côte d'Ivoire déjà qualifiée reste largement en tête du classement, suivie par l’Ethiopie à 9 points.



Fin de match écourtée suite au malaise de l'arbitre de touche.



C'était sur CANAL+SPORT 1#CIVETH pic.twitter.com/SwgCOKlYy9 — La Côte d’Ivoire Est Chic ???????? (@CotedIvoire_off) March 30, 2021



وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب الإيفواري بتوقيع ويلي بولي في الدقيقة الثالثة وفرانك كيسي من ضربة جزاء (19) وجين كواسي (76)، بينما تكفل جيتانيه جيبيتو بالهدف الوحيد لإثيوبيا (74).

وبذلك يتأهل منتخبي كوت ديفوار وإثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.