قطر تتعهد بمنح سوريا 100 مليون دولار وتدعو إلى تحرك عاجل لوقف "جرائم حرب"

الدوحة /سما/

أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تعهّد بلاده بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية.

وأكد الوزير القطري، خلال مشاركته النسخة الخامسة من مؤتمر بروكسل من أجل دعم سوريا ومستقبل المنطقة، أن التعهد الجديد يأتي انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية وبالواجب الإنساني تجاه الشعب السوري، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وقال: "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام، في ظل مواصلة النظام السوري، لانتهاكاته لحقوق الإنسان، وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم حرب، وعرقلته لمسار الحل السياسي"، وفق تعبيره.

وشدد على أهمية دور اللجنة الدستورية في إنهاء أزمة الشعب السوري ومعاناته.

ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها إلى "التدخل العاجل" لا سيما منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لتوصيل اللقاحات إلى داخل سوريا، وذلك في ظل جائحة "كوفيد -19" وآثارها السلبية الاقتصادية التي جعلت ظروف السوريين أشد قسوة.

وفي السياق، أكد على موقف قطر الثابت في دعم الجهود الدولية التي تهدف للتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1 لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.