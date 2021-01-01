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مسلم: ضغوط تعرض لها مرشحون مسيحيون لعدم النزول بقائمة حماس

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلم: ضغوط تعرض لها مرشحون مسيحيون لعدم النزول بقائمة حماس



القدس المحتلة /سما/

كد عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات مانويل مسلم، تعرض عدد من المرشحين المسيحيين لضغوط غير عادية وترهيب تتعرض بحياتهم اليومية، للحيلولة دون النزول في الانتخابات.

وقال مسلم خلال تصريحات صحفية: "إن هناك دعاية رهيبة مضللة لتشويه حركة حماس أثر بشكل كبير على مكونات العالم المسيحي في الضفة تحديدا".

وذكر أن عديدا من الشخصيات المرشحة للانتخابات تعرضت لضغوط غير عادية فيما يتعلق بعملها، إلى جانب تشويه كبير جدا تعرضت له الحركة إعلاميا من طرف إعلام مشبوه.

وأوضح أن حركة حماس تعرضت لظلم كبير فيما تتعرض له من تضليل، مشيرا في الوقت ذاته لقصور من الإعلام الخاص بحركة حماس في مواجهة التشويه.

ويذكر أن حركة حماس تقدمت أمس الاثنين، بتسجيل قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، والتي حملت اسم "القدس موعدنا" ورقمها الانتخابي (10).
 

#مانويل مسلم #قائمة حماس الانتخابية #حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية

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