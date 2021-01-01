  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملاكمة ألمانية تخرج مشوهة الوجه من الحلبة ...صور

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملاكمة ألمانية تخرج مشوهة الوجه من الحلبة ...صور



وكالات

تعرضت الملاكمة الألمانية شيني هانسون لإصابة قوية في وجهها خلال نزالها أمام منافستها الأوكرانية آلينا زايتسيفا، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة ألمانيا للملاكمة.

ونشرت هانسون مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها في تطبيق "إنستغرام" وعدة صور لها قبل وبعد النزال، فقد تحول وجهها إلى ورم دموي كبير.


وتوقف النزال بسبب إصابة الملاكمة الألمانية، وانتهى بفوزها بقرار تقني، وذلك كونها كانت متقدمة بالنقاط بحلول الوقت الذي توقفت فيه المواجهة.

وحققت شيني هانسون (23 عاما) انتصارها الثامن في 9 نزالات خاضتها خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 6 بالضربة القاضية.

بينما منيت آلينا زايتسيفا (21 عاما) بالهزيمة السادسة، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل انتصار واحد فقط. 

#ملاكمة المانية شيني هانسون #اوكرانيا #آلينا زايتسيفا

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

قياديان جديدان في "التيار الاصلاحي" بحركة فتح يصلان قطاع غزة

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الأخبار الرئيسية

نساء حماس

"لا لاستثناء المقدسيين من التصويت".. حماس توضح موقفها من إمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

معلومات تفصيلية خلال ساعات.. فدوى البرغوثي تؤكد: مروان طلب تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات

مصادر عبرية: ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي بـ 3 شخصيات معارضة للرئيس قبل الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

هل أبلغت "اسرائيل" أوروبا بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟.. الاتحاد يوضح

اعلان سما رسائل