خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل امس، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير سائد محمد خليل سلامة (46 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/03/2001م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

الأسير فرج سعد سالم عدوان (46 عامًا)، من سكان محافظة أريحا، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/03/2002م، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

الأسير وائل زيد بشير طبلت (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/03/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد ، وتعرض الأسير طبلت لتحقيقٍ استمر مدة الشهرين، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن مدى الحياة وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، وحُرمت والدته من زيارته ، الأسير طبلت هو شقيق لتوأم، وقد تعرض شقيقه للاعتقال أيضًا، تمكن خلال هذه السنوات من استكمال دراسته.

الأسير سعيد ذياب (40 عامًا) من قلقيلية، دخل عامه الـ(15) في سجون الاحتلال ، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسّجن لمدة (27) عامًا، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة أربعة شهور بعد اعتقاله، وتعرض غالبية أشقائه للاعتقال، كما تعرضت والدته للاعتقال والتحقيق لمدة 12 يومًا في زنازين "الجلمة" في حينه ، زتمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في التايخ، وحصل على درجة الماجستير، وهو الآن في إطار التحضير للماجستير من جديد

الأسير نصر الله محمود منصور معمر (42 عامًا)، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/30/2008م، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.