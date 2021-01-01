الشرطة تضبط قطعاً أثرية بحوزة شخص في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة اليوم، 55 قطعة أثرية بحوزة شخص في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخص من سكان خارج المحافظة على مجموعة من القطع الأثرية وهو متواجد في مدينة جنين، وعلى الفور قامت قوة من فرع شرطة السياحة بمتابعة المشتبه به والقبض عليه وضبطت بحوزته على 55 عملة معدنية يشتبه أنها أثرية، وتبين بعد عرضها على دائرة الآثار بأن جميعها أثرية وتعود لعصور مختلفة .

وأكدت الشرطة/ بأنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.