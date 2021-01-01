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مواجهات خلال قمع فعالية إحياء يوم الأرض في سبسطية

الثلاثاء 30 مارس 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات خلال قمع فعالية إحياء يوم الأرض في سبسطية



نابلس /سما/

قمعت قوات الاحتلال اليوم فعالية لإحياء الذكرى الخامسة والاربعين ليوم الأرض في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بمسيرة جماهيرية انطلقت من وسط سبسطية لإقامة فعالية بمناسبة يوم الأرض داخل المنطقة الأثرية، مما أدى لوقوع اصابات بالاختناق في صفوفهم.

ودارت على إثر ذلك اشتباكات ومواجهات بين المشاركين بالمسيرة وجنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الأثرية صباحا بأعداد كبيرة، وفرضت طوقا مشددا حولها لتأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لاحقا.

#مواجهات #قوات الاحتلال #بلدة سبسطية

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