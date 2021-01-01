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بعد فشل مفاوضاته مع فتح ووصولها لطريق مسدود

معلومات تفصيلية خلال ساعات.. فدوى البرغوثي تؤكد: مروان طلب تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات

الثلاثاء 30 مارس 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلومات تفصيلية خلال ساعات.. فدوى البرغوثي تؤكد: مروان طلب تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات



أفادت مصادر خاصة لـRT بأن القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.

وقالت المصادر إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة "فتح" وصل إلى  طريق مسدود.

فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، أكدت في اتصال مع RT هذه الأنباء، من دون إعطاء المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أنه خلال ساعات ستصدر المعلومات بالتفصيل.

وقاد المفاوضات من جانب حركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، الذي زار البرغوثي في سجنه، وبحث معه إمكانية خوض حركة "فتح" للانتخابات الفلسطينية المقبلة بلائحة واحدة، بالإضافة إلى الأنباء عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، في وقت كانت حركة "فتح" قد أعلنت أن مرشحها هو الرئيس الحالي محمود عباس.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية، في 22 مايو للانتخابات التشريعية، وفي 31 يوليو للانتخابات الرئاسية.

#حركة فتح #مروان البرغوثي #قائمة انتخابية #فدوى البرغوثي #حسين الشيخ #مركزية فتح

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