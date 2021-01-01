معلومات تفصيلية خلال ساعات.. فدوى البرغوثي تؤكد: مروان طلب تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات

رام الله/سما/

أفادت مصادر خاصة لروسيا اليوم بأن القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.

فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، أكدت في اتصال مع روسيا اليوم هذه الأنباء، من دون إعطاء المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أنه خلال ساعات ستصدر المعلومات بالتفصيل.

وقاد المفاوضات من جانب حركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، الذي زار البرغوثي في سجنه، وبحث معه إمكانية خوض حركة "فتح" للانتخابات الفلسطينية المقبلة بلائحة واحدة، بالإضافة إلى الأنباء عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، في وقت كانت حركة "فتح" قد أعلنت أن مرشحها هو الرئيس الحالي محمود عباس.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية، في 22 مايو للانتخابات التشريعية، وفي 31 يوليو للانتخابات الرئاسية.