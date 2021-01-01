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المالكي يطلع نظيره الفنلندي على آخر المستجدات

الثلاثاء 30 مارس 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره الفنلندي على آخر المستجدات



رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد المالكي تطلع دولة فلسطين لدعم المجتمع الدولي وفنلندا لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، مطالبا دعم المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة، باعتباره شرطا أساسيا لعقد الانتخابات، باعتباره حقا مكتسبا للفلسطينيين مارسوه في الانتخابات السابقة.

وشرح جهود دولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا، عبر اتخاذ إجراءات وقائية صارمة والتواصل المستمر مع الدول الصديقة والشركات المنتجة بهدف تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضامن وتضافر جهود المجتمع الدولي مع الدول الفقيرة والنامية.

وووضع المالكي نظيره الفنلندي في صورة التحركات والجهود المبذولة مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا له الرئيس، برعاية الرباعية الدولية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، للوصول إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 1967.

وأشار إلى ترحيب دولة فلسطين بإعلان الإدارة الأميركية استئنافها تقديم المساعدات لفلسطين، معتبراً أنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية، واستعداد دولة فلسطين للتعاون مع إدارة بايدن لإعادة تفعيل العملية السياسية في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد هافيستو دعم فنلندا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

واتفق الوزيران على العمل المشترك في إطار مواجهة ظاهرة تغير المناخ والتغير البيئي، ضمن جهد إقليمي ودولي، واستمرار التنسيق في كافة الجوانب التي تخدم الأجندة المشتركة والسلام في المنطقة والعالم.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي

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