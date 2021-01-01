مصادر عبرية: ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي بـ 3 شخصيات معارضة للرئيس قبل الانتخابات

القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر اعلامية اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر اليوم أن يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف سوفي أن يلتقي مع 3 شخصيات فلسطينية قبل انتخابات السلطة.

وقال محرر الشؤوون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية "كان" غال برغر اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر فلسطينية ،أن " سفين كون فون بورغسدورف سوفي" ممثل الاتحاد الأوروبي يلتقي مع 3 شخصيات فلسطينية من المعسكر "المضاد" للرئيس عباس قبل انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة. وفق تعبيره

ووفق برغر، فإن ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي فدوى البرغوثي زوجة السجين العالمي مروان البرغوثي و ناصر القدوة القيادي المفصول من حركة فتح مؤخرا وسري نسيبة محسوب على تيار دحلان .

وذكر غال برغر نقلا عن مصادر فلسطينية ، أن الدبلوماسي الأوروبي الكبير قال لهم إنه من المهم إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية دون وضع عقبات في طريق عناصر المعارضة ، وأنه لا يتوقع أن تعمل إسرائيل على تعطيل الانتخابات.