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مصادر عبرية: ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي بـ 3 شخصيات معارضة للرئيس قبل الانتخابات

الثلاثاء 30 مارس 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية: ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي بـ 3 شخصيات معارضة للرئيس قبل الانتخابات



القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر اعلامية اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر اليوم أن يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف سوفي أن يلتقي مع 3 شخصيات فلسطينية قبل انتخابات السلطة.

وقال محرر الشؤوون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية "كان" غال برغر اليوم الثلاثاء  نقلا عن مصادر فلسطينية ،أن " سفين كون فون بورغسدورف سوفي" ممثل الاتحاد الأوروبي يلتقي مع 3 شخصيات فلسطينية من المعسكر "المضاد" للرئيس عباس  قبل انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة. وفق تعبيره

ووفق برغر، فإن ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي فدوى البرغوثي زوجة السجين العالمي مروان البرغوثي و ناصر القدوة القيادي المفصول من حركة فتح مؤخرا  وسري نسيبة محسوب على تيار دحلان .

وذكر غال برغر نقلا عن مصادر فلسطينية ، أن الدبلوماسي الأوروبي الكبير قال لهم إنه من المهم إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية دون وضع عقبات في طريق عناصر المعارضة ، وأنه لا يتوقع أن تعمل إسرائيل على تعطيل الانتخابات.

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