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رئيس لجنة الانتخابات المركزية يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي .. هذا ما ناقشاه

الثلاثاء 30 مارس 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة الانتخابات المركزية يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي .. هذا ما ناقشاه



رام الله /سما/

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة بمدينة البيرة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف والوفد المرافق له، بحضور أعضاء اللجنة الأستاذ شكري النشاشيبي و د. أحمد الخالدي والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.

وأطلع ناصر، ممثل الاتحاد الأوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات، واستعرض مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة لغاية يوم غد الأربعاء.

كما جرى بحث المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس، داعياً الاتحاد الأوروبي الى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية، وأشاد بعمل لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، داعياً كل الأطراف لبذل كل الجهود لإنجاح هذه العملية.

#لجنة الانتخابات المركزية #حنا ناصر #الاتحاد الأوروبي

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