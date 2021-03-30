غزة: حركة المقاومة الشعبية تعلن موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية

غزة /سما/

قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنها ترفض المشاركة في أي انتخابات برلمانية فلسطينية في الوقت الحالي.

وأشارت الحركة في بيان صحفي إلى أنها وبعد مشاورات داخلية حثيثة، ترى أن واجب شعبنا تركيز جهوده على مواصلة مسيرة التحرير والمقاومة، حتى دحر العدو الصهيوني من ارضنا الفلسطينية ووقف قطار التطبيع ومسار التسوية مع الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على شعبنا.

وفيما يلي نص البيان:

تصريح هام صحفي صادر عن حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

تبارك حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عقد الانتخابات الفلسطينية كخطوة على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية موحدة تقود المشروع الوطني على أساس التمسك بخيار المقاومة والحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

نهيب بشعبنا الفلسطيني، لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي القادم، لمواصلة مسيرة خدمة شعبنا وبناء الإنسان لما فيه رفعة الدين والوطن، ويلتصق بهموم شعبه ومعاناته ويخفف من آلامه، وضرورة أن تضع القوائم المرشحة مصلحة فلسطين اولا وأخيرا، مؤكدين احترامنا الكامل لخيار شعبنا الحر في صنع مستقبله الواعد. ‌

إن موقف حركة المقاومة الشعبية في فلسطين من الانتخابات، ثابت ولم يتغير، رفض المشاركة في أي انتخابات برلمانية في الوقت الحالي، وبعد مشاورات داخلية حثيثة، ترى الحركة أن واجب شعبنا تركيز جهوده على مواصلة مسيرة التحرير والمقاومة، حتى دحر العدو الصهيوني من ارضنا الفلسطينية ووقف قطار التطبيع ومسار التسوية مع الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على شعبنا.

تشدد الحركة على ثقتها بشعبنا الفلسطيني، للقيام بدوره لبدء صفحة جديدة من تاريخ شعبنا المجاهد في تقديم ذوي الكفاءة المهنية والوطنية.

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

الثلاثاء الموافق 30/03/2021م