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بيوم الأرض..  فتوح نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال 

الثلاثاء 30 مارس 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيوم الأرض..  فتوح نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال 



رام الله /سما/

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح على تصميم القيادة الفلسطينية وحركة فتح على مواصلة مسيرة النضال الوطني لتثبيت شعبنا الفلسطيني على أرضه، وتعزيز صموده حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.  
 
وقال فتوح في تصريح له اليوم ": أن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى ال 45 ليوم الأرض الخالد، والذي يصادف اليوم في ظل إستمرارالإحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء ومصادرة وتهويد للأرض الفلسطينية، وممارسة سياسة الفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان.    
 
وأضاف فتوح :" يشكل يوم الأرض مناسبة للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني، ورمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وتجسد عام 1976، حيث قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الآلاف من الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الجليل المحتل وكان الرد الفلسطيني على مؤامرات الاحتلال بالرفض في طمس هويته الوطنية ومصادرة والاستيلاء على أرضه لإقامة مستوطناته عليها، واندلاع مواجهات أستشهد على أثرها 6 فلسطينيين وأصيب وأعتقل المئات.  
 
ودعا فتوح ": المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ووقف ممارساتها العنصرية وسياسة التهجير القسري، ومحاسبة حكومة الاحتلال في دعمها للجماعات الاجرامية المنظمة والتي تمارس أعمالها الاجرامية بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق في محافظات الوطن والتي تهدف لتهجير السكان، ومطالبة حكومة الاحتلال بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية.. 
 
ومن ناحية أخرى دعا المفوض العام الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة بالعرس الديمقراطي، في اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي والمزمع عقدها بتاريخ 22/5/2021، والتفافه حول القيادة الفلسطينية الواضحة في أهدافها في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967

#روحي فتوح #حركة فتح #يوم الارض

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