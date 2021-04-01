  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم" بغزة تشكل لجنتين لمصابي "كورونا" المتقدّمين للتوظيف

الثلاثاء 30 مارس 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" بغزة تشكل لجنتين لمصابي "كورونا" المتقدّمين للتوظيف



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، الانتهاء من العام من جميع الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الوظائف التعليمية يوم الخميس المقبل 1/4/2021 الساعة العاشرة صباحاً بالتعاون مع ديوان الموظفين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إنّها قامت بتجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفيروس "كورونا" عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة.

وأوضحت أنّ اللجنتين ستكونان مزودتان بالاحتياجات واللوازم كافة التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وأفادت بأنّها وفّرت مواصلات مجانية (ذهابًا وإيابًا) للمصابين والمخالطين ضمن إجراءات السلامة، مبيّنة أنّه سيتمّ إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار؛ تمهيدًا لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

وأكّدت أنّه جرى تجهيز الامتحانات التي تقيس مهارات وخبرات المتقدمين في مختلف التخصصات، كما تمّ تحضير القاعات والمراقبين، وشدّدت على أنّ الامتحانات ستعقد بشكل كامل من حيث تقديمها وتصحيح إجاباتها وفق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

#غزة #وزارة التربية والتعليم #الوظائف التعليمية #امتحانات الوظائف #ديوان الموظفين

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

الحية يكشف تفاصيل حول قائمة "حماس" الانتخابية

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الأخبار الرئيسية

هل أبلغت "اسرائيل" أوروبا بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟.. الاتحاد يوضح

8877

الفلسطينيون يحيون يوم الأرض شرق غزة ويهددون باستئناف مسيرات العودة ...

اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها

وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ

الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار

اعلان سما رسائل