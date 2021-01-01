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مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة



غزة /سما/

أجرى الطاقم الطبي في قسم التجميل برئاسة د. أيمن صيدم استشاري جراحة تجميل وأورام العين بمستشفى العيون، عملية استئصال ورم بحجم قطره 1.8 سم من حجر العين اليسرى لطفلة.


وأفاد د.صيدم أن هذه العملية التي صنفها بذات المهارة العالية أن الطفلة وصلت مستشفى العيون على أثر وجود كتلة بجوار العين منذ عدة أشهر، مبينا أن الفحص المبدئي كان انسداد في مجرى الدمع، وبعد التشخيص والفحوصات تبين وجود ورم في حجر العين اليسرى بجوار كيس الدمع.


وأضاف: "أدخلت المريضة الى قسم العمليات حيث أجريت لها العملية لاستئصال الورم الكروي الشكل من حجر العين بدون الاضرار بمقلة العين حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل.


وأشار د.صيدم الى أن قسم التجميل يجرى شهريا بين (40-50) عملية موزعة بين الصغرى والمتوسطة والكبرى، الى جانب استقبال الحالات المحولة من مستشفى غزة الأوروبي والحالات المحولة الى الخارج.

#عملية جراحية #غزة

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