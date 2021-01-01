"العمل" في غزة تطلق رابطاً لتحديث بيانات سوق العمل

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات في قطاع غزة عن إطلاق مشروع "تحسين جودة بيانات المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسـطيني"، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ودعت الوزارة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، جميع الخريجين والعمال والمهنين وأرباب العمل لتحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المرفق، ومن خلال الدخول بنظام التسجيل الموحد.

وأكدت للمسجلين في قوائم بيانات سوق العمل أنها سترسل رسائل قصيرة (SMS) وبشكل يومي للمستهدفين من مشروع التحديث.

رابط الباحثين عن عمل:

https://e.services.gov.ps/apps/update_worker_data/1/create

رابط أصحاب العمل:

https://e.services.gov.ps/apps/update_employer_data/1/create