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تعليم غزة تعلن عن مبادرة "نحو التمكين والتميز" لطلبة الثانوية العامة

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تعلن عن مبادرة "نحو التمكين والتميز" لطلبة الثانوية العامة



غزة/سما/

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة زياد ثابت أن وزارته قد شرعت في تنفيذ مبادرة بعنوان "نحو التمكين والتميز" وتتمثل في تقديم شروحات ودروس تمكينية بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات لطلبة الثانوية العامة وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

وأوضح ثابت أن البرنامج سيبدأ يوم السبت 17 إبريل المقبل وينتهي يوم الخميس 6 مايو، ويلي ذلك التدريب على حل نماذج امتحانات على نمط الامتحانات النهائية وذلك خلال الفترة

(16-19) مايو 2021 ويتم ذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، علماً بأن التسجيل للبرنامج قد بدأ فعلياً وينتهي يوم 8 إبريل.


وقال ثابت: "إن هذا التوجه يأتي بهدف الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق الامتحانات النهائية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الطلبة سيتلقون خلال هذه الفترة مواد تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.

وأفاد بأن الدروس ستكون لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ).

يشار إلى أن التعليم في غزة يولي أهمية خاصة لتطوير قدرات طلبة الثانوية العامة من خلال التعليم الوجاهي المدرسي، والتعليم عن بُعد الذي يشمل توفير دروس مصورة في مختلف المباحث عبر الصفوف الافتراضية وإذاعة التعليم وقناة روافد التعليمية ومنصات التواصل بين المعلمين والطلبة.

للتسجيل في البرنامج، يرجى استخدام رمز QR.

أو الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا



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#التعليم بغزة #طلبة الثانوية العامة #وزارة التربية والتعليم #مبادرة التمكين والتميز

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