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التعليم بغزة تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات توظيف المعلمين

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات توظيف المعلمين



غزة/سما/

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الوظائف التعليمية يوم الخميس المقبل1/4/2021 الساعة العاشرة صباحاً.

وبحسب تعليم غزة فقد جرى تجهيز الامتحانات التي تقيس مهارات وخبرات المتقدمين في مختلف التخصصات، كما تم تحضير القاعات والمراقبين، حيث ستعقد الامتحانات بشكل كامل من حيث تقديمها وتصحيح إجاباتها وفق البروتوكول الصحي للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت :" بناء على حرص الوزارة على عدم حرمان أي متقدم من المشاركة في الامتحانات، فقد تم تجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، وستكون اللجنتان مزودتين بكافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين".


وأفادت تعليم غزة أنها وفّرت مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً- ضمن إجراءات السلامة، حيث سيتم إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم

#التعليم بغزة #امتحانات التوظيف #المعلمين

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