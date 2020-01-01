"كانت خائفة مني"... محمد عساف يتحدث عن كواليس زواجه لأول مرة بعد زفافهما السري(فيديو)

القاهرة/سما/

كشف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، أمس الأحد، ولأول مرة عن كواليس زواجه، وذلك بعد أشهر من إقامة حفل زفافه بسرية بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقال في برنامج "بصراحة"، المذاع على فضائية "إم بي سي 1" إنه انجذب إلى زوجته من أول نظرة، من خلال التقاط صورة في العاصمة البريطانية لندن.



وأشار عساف إلى أن زوجته كانت وقتها بصحبة شقيقها، الذي طلب التقاط صورة معه والتعرف عليه، وأكد نجم برنامج "آراب أيدول" أنه بمجرد رؤيته لها شعر بانجذاب ناحيتها.



وتابع أنه بعد ذلك اللقاء ظل يبحث عنها في لندن حتى استطاع الوصول إليها، وبدأت العلاقة بينهما

بمحادثات عادية من دون أي حديث عن الزواج، وبعد فترة شعر بالحب نحوها، ولفت إلى أنهما تقابلا بعد ذلك مرة أخرى في لندن، وزار منزل أهلها عدة مرات.

وأفصح محمد عساف للبرنامج أن زوجته، التي لم يمر على زواجهما 7 أشهر حتى الآن كانت خائفة منه في البداية، وقالت له إن حياة المشاهير مخيفة، بينما هي تريد الاستقرار في حياتها، لكنه استطاع طمأنتها.

وعن أكثر الصفات التي يحبها في زوجته، أشار عساف إلى أنها هادئة وعاقلة ورزينة وذات قلب طيب.



وفي أغسطس/ آب 2020، فاجأ المطرب الفلسطيني ونجم الموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائية "عرب أيدول"، محمد عساف، جمهوره ومحبيه باحتفاله بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف محمد عساف، والذين زعموا أنه أقيم في إمارة دبي الخليجية، واقتصر الحضور فيه على أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين.

وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فإن العروس تدعى ريم عودة، وتبلغ من العمر 22 عاما، وهي فلسطينية الجنسية من غزة وأمها دنماركية، وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى الدنمارك بعد وفاة والدها.