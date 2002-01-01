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فلسطين تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين



رام الله /سما/

 انضمت دائرة التفتيش القضائي، في مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين إلى عضوية الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين، المدعومة من قبل اللجنة الاوروبية لفاعلية العدالة.

وسيشارك ممثل عن دائرة التفتيش القضائي، في مائدة مستديرة إقليمية كجزء من برنامج أوسع لتبادل الخبرات يوم الثامن من شهر نيسان المقبل، وتتركز هذه الجلسة حول الدروس المستفادة من الأزمة الوبائية لفايروس (كوفيد-19)، وأساليب العمل المبتكرة في المؤسسات القضائية.

وسيقوم عضو دائرة التفتيش القضائي سعادة القاضي زاهي البيتاوي بتمثيل فلسطين في الجلسة، لعرض تجربة السلطة القضائية في دولة فلسطين في التعامل مع آثار جائحة الكورونا، كذلك التحديات التي واجهت السلطة القضائية خلال هذه الجائحة بالإضافة إلى العبر والدروس المستفادة.

بدوره، رحب رئيس دائرة التفتيش القضائي سعادة القاضي بسام حجاوي بانضمام الدائرة إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين، معرباً عن أمله في تبادل خبرات يساهم بالارتقاء بدائرة التفتيش القضائي.

يذكر أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة كانت قد تأسست في أواخر العام 2002 من أجل تحسين جودة وفعالية الأنظمة القضائية الأوروبية وتعزيز ثقة المتقاضين في هذه الأنظمة، وتضم هذه اللجنة 47 دولة عضواً في مجلس أوروبا.

وبخصوص الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين فقد تم تشكيلها في بداية عام 2019 وتضم كافة الدول التي هي أعضاء في اللجنة الأوروبية، بالإضافة إلى كل من (مصر، لبنان، المغرب العربي، تونس، الجزائر، الأردن، وفلسطين)، هذا وجاء انضمام دولة فلسطين الى شبكة التفتيش القضائي الإقليمية بدعم من برنامج "سواسية 2" في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الإقليمية في هذا المجال.

ويمثل برنامج "سواسية 2" الأداة البرامجية الأساسية للأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة المستندة إلى النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في فلسطين للأعوام 2018 إلى2023.

#فلسطين #الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين

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