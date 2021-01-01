في "عيد الفصح"- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والبراق والقصور الأموية

القدس المحتلة /سما/

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، والقصور الأموية وساحة البراق، في "عيد الفصح اليهودي"، وسط انتشار واغلاقات للشوارع والطرقات في مدينة القدس.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 313 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح على أبواب الأقص، وعند موعد الاقتحامات "الفترة الصباحية"، توزعت قوات الاحتلال الخاصة في الأقصى ، فيما قامت فرق أخرى بمرافقة المستوطنين خلال سيرهم في الأقصى.

وتقدم مجموعات المقتحمين حاخامات ومسؤولين عن منظمات الهيكل المزعوم، وقاموا بأداء الصلوات في الاقصى.

ومنذ ساعات الصباح، أقام المستوطنون احتفالات في منطقة القصور الأموية، وشكلوا حلقات الرقص والغناء، كما أدى العشرات الصلوات في ساحة البراق.

واغلقت شرطة الاحتلال عدة شوارع محاذية لسور البلدة القديمة، خاصة في منطقة بابي الاسباط والمغاربة، ومنعت المقدسيين العبور بمركباتهم، كما أجبرتهم على سلك طرق التفافية للوصول الى منازلهم المحاذية لهذه الشوارع.

ومن جهة ثانية أبعدت سلطات الاحتلال، مساء أمس، الصحافية منى القواسمي والاسير المحرر صدقي المقت عن المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت الشرطة القواسمي والمقت من ساحات الاقصى، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة القشلة لعدة ساعات.