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اسرائيل: فتح ٣ مجمعات الاحد لتطعيم العمال ممن لم يتلقوا جرعة اولى

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: فتح ٣ مجمعات الاحد لتطعيم العمال ممن لم يتلقوا جرعة اولى



القدس المحتلة /سما/

 قررت اسرائيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل (04/04) فتح ثلاثة مجمعات تطعيم في معابر ترقوميا، ونعلين، للعمال في إسرائيل الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بعد، والمعنيين بذلك.

ووفقا للمواقع العبرية فانه لا يتطلب الوصول إلى المجمع حجز دور مسبقا، حيث سيعطى التطعيم بناءً على إبراز تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل فقط.

والحديث يدور عن مجمعات لتلقي جرعة التطعيم الأولى والتي سيتم تشغيلها في يوم الأحد فقط، حيث لن تفتح هذه المجمعات لأجل إعطاء الجرعة الثانية من التطعيم في هذه المعابر إلا في يوم الاثنين (05/04).

#اسرائيل #العمال الفلسطينيين #لقاح كورونا #التطعيم ضد كورونا

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