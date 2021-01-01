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حماس تصدر بياناً بشأن قائمتها المشاركة في الانتخابات

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تصدر بياناً بشأن قائمتها المشاركة في الانتخابات



غزة/سما/

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، يتلعلق بتقديمها قائمتها (القدس موعدنا) إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وفيما يلي بيان الحركة ": 

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"


حركة المقاومة الإسلامية حماس تقدم قائمتها (القدس موعدنا) إلى لجنة الانتخابات المركزية

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الإثنين 15 شعبان 1442ه الموافق 29مارس آذار 2021م بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني إلى لجنة الانتخابات المركزية، "قائمة القدس موعدنا" من القدس والضفة وغزة ، لنتقدم بخطوة جديدة لإكمال هذا المسار الوطني والعرس الديمقراطي وصولاً لكل مراحل العملية الانتخابية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية والشراكة الوطنية، والحركة بانتظار إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.

حملت القائمة اسم "القدس موعدنا"، تأكيدا على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وتؤكد حركة حماس على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الصهيوني من أجل القدس وأهلها الصامدين المرابطين.
 
إن حركة حماس كانت وستبقى حريصة كل الحرص على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز مسار الوحدة الوطنية وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، وترى في الانتخابات بكل مستوياتها خطوة ضرورية لكل ذلك، ومدخل حقيقي لرسم استراتيجية نضالية متكاملة تنخرط فيها كل قوى شعبنا وفصائله على طريق تحقيق أهداف شعبنا الكبرى في التحرير والعودة.

تقدم حركة حماس قائمة وطنية يستحقها الشعب الفلسطيني لانتخابات المجلس التشريعي تمثل شعبنا الفلسطيني وتطلعاته الوطنية والمجتمعية من 132 عضوا، يرأسها الدكتور خليل الحية والد الشهداء، الذي قدم 19 شهيداً من أسرته بينهم نجلاه وأحفاده، وتضم قامات وطنية ومجتمعية ونقابية وقيادات من الحركة الأسيرة وشخصيات أكاديمية، قرابة ثلثها من النساء، وأكثر من ثلثها من الشباب الواعد، واحتوت القائمة على طيف واسع من الخبراء في مجال الاقتصاد والإدارة والبيئة والطب والهندسة والقانون والدراسات السياسية والعلوم الشرعية.

إن حماس كما عهدها شعبنا الفلسطيني ستكون حاضرة لإنجاح خيارات شعبنا ومساراته الوطنية، لنقدم عرساً ديمقراطياً وصورةً حضاريةً للعالم يستحقها شعبنا الذي قدم تضحيات كبيرة لانتزاع حريته من المحتل.

#حماس #غزة #قائمة حماس #الانتخابات الفلسطينية

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