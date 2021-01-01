هآرتس: خلافات تتسبب بتأجيل تطعيم المقدسيين بالجرعة الثانية

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن عملية تطعيم الآلاف من سكان شرقي القدس، بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، تأجلت بسبب خلافات بين نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة الإسرائيلية.



وقال موقع الصحيفة، إنه تم الاتفاق على أن تساعد نجمة داود الحمراء في عملية تطعيم السكان الفلسطينيين، وإنشاء عشرات المجمعات الخاصة لذلك قبل شهرين من الآن، لكن بشكل كبير تباطأ معدل التطعيم في المنطقة.



ولاحظت السلطات المتخصصة، أن معدل التطعيمات في أوساط فلسطينيي القدس أقل بكثير مما هو عليه في باقي المناطق، وكانت نسبة الملقحين لمن هم في الستين من العمر فأكثر في ذلك الوقت 20 بالمئة مقارنةً بنحو 70 بالمئة في عموم البلاد".



وتبين أن عدم الاستجابة لحملة التطعيم تعود لعدم قدرة المقدسيين الوصول إلى فروع صناديق المرضى، خاصةً أن 120 ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار الفاصل، إلى جانب المعلومات الخاصة عن اللقاحات والتي وزعت باللغة العربية وأثرت على استعداد السكان للحصول على التلقيح.