  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تعيين أول سفير للبحرين في اسرائيل

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين أول سفير للبحرين في اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت البحرين، اليوم، الثلاثاء، عن تعيين سفير لها في إسرائيل، بعد 7 أشهر من تطبيع العلاقات.

والسفير هو يوسف خالد الجلاهمة، الذي يشغل منصب مدير إدارة العمليّات في وزارة الخارجيّة البحرينيّة، وعمل سابقًا نائبًا للسفير في واشنطن.

ويأتي قرار الملك البحريني إثر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجيّة الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مساء أوّل من أمس، الأحد.

وصادق أشكنازي على تعيين السفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة من المقرّر أن يصل وفد بحريني إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لبدء تجهيزات فتح السفارة.

#سفير البحرين #اسرائيل #يوسف خالد الجلاهمة

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الأحمد يكشف عن عقبة جديدة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

هل أبلغت "اسرائيل" أوروبا بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟.. الاتحاد يوضح

8877

الفلسطينيون يحيون يوم الأرض شرق غزة ويهددون باستئناف مسيرات العودة ...

اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها

وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ

الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار

اعلان سما رسائل