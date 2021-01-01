تعيين أول سفير للبحرين في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أعلنت البحرين، اليوم، الثلاثاء، عن تعيين سفير لها في إسرائيل، بعد 7 أشهر من تطبيع العلاقات.

والسفير هو يوسف خالد الجلاهمة، الذي يشغل منصب مدير إدارة العمليّات في وزارة الخارجيّة البحرينيّة، وعمل سابقًا نائبًا للسفير في واشنطن.

ويأتي قرار الملك البحريني إثر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجيّة الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مساء أوّل من أمس، الأحد.

وصادق أشكنازي على تعيين السفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة من المقرّر أن يصل وفد بحريني إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لبدء تجهيزات فتح السفارة.