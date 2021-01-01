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تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في القطاع

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في القطاع



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 3247 عينة.


وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 64527 إصابة منها 7098 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 610 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 56819 حالة، بعد تسجيل 300 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 180 حالة، من بينها 109 حالة خطيرة وحرجة.

وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، مبينة أن الذين تلقوا الجرعات 20663 شخص.



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#تحديث الخارطة الوبائية #غزة #فيروس كورونا
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