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شركة تصمم قناعا ذكيا للحماية من الفيروسات.. يحوي مكبر صوت

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تصمم قناعا ذكيا للحماية من الفيروسات.. يحوي مكبر صوت



بينما يتم إجراء التطعيمات في جميع أنحاء العالم وتأمل الدول في الخروج من عمليات الإغلاق والقيود المختلفة الخاصة بها هذا العام، فمن المرجح أن تبقى أقنعة الوجه لبعض الوقت في المستقبل مع بدء فتح الحدود والسفر وتختلف البلدان اختلافًا كبيرًا في بدء تطبيق التطعيمات.

لذلك، قررت شركة "رازر" (Razer) للإلكترونيات والألعاب أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتصميم قناع وجه عالي التقنية يكون سليمًا من الناحية الطبية، ولكنه أيضًا مصمم بشكل أكبر للتأكد من تلبيته للتفاعل البشري، وفق موقع "ياهو".

قناع Razer سيكون عالي التقنية، ويحتوي على غطاء أمامي شفاف للسماح للأشخاص برؤية فمك، كما أنه يحتوي على ميكروفون مدمج ومكبر صوت يمكنه تضخيم صوتك. كما أن لديه تهوية هواء فعالة مثل القناع الطبي N95، ويحوي مصابيح RGB (مصابيح LED باللون الأحمر والأزرق والأخضر). وهو قادر على التخلص من مشكلة ضباب التنفس المزعج عند ارتداء القناع، خاصة عندما يكون الجو باردًا بالخارج.

وكانت شركة الألعاب العالمية العملاقة Razer قد حولت بعض خطوطها التصنيعية لإنتاج الأقنعة، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، وتبرعت بنحو مليون منها للسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.

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