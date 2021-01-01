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الفلسطينيون يحيون يوم الأرض شرق غزة ويهددون باستئناف مسيرات العودة ...

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون يحيون يوم الأرض شرق غزة ويهددون باستئناف مسيرات العودة ...



القدس المحتلة / سما /

أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة والاربعين ليوم الارض والثالثة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل قادة الفصائل الفلسطينية الى مخيم العودة شرق غزة لاحياء الذكري عبر زراعة أشجار الزيتون والتأكيد على استمرار المقاومة.

وقال منسق اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الأستاذ خالد البطش ان الاحتلال لا زال يواصل سرقة الاراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة والقدس وحصار غزة.

وأكد ان الذكرى التي تتزامن مع انطلاق مسيرات العودة ان القدس ستبقى عاصمة لارض لدولة فلسطين.

وقال خلال مؤتمر صحفي باسم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ان مواجهة المخططات الاسرائيلية الهادفة الى طمس معالم الارض من أوليات الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان مسيرات العودة ستبقى ابرز الاشكال الكفاحية حتى تحقيق اهدافها مؤكدا ان الهيئة علقت فعالياتها بسبب فيروس كورونا الفتاك وستبقى الهيئة جاهزة للنزول في أي لحظة والعوة للميادين لحماية حقوق شعبنا الثابتة.

وأكدت دعمها لجهود المصالحة وانهاء الانقسام وتحقيق الشراكة كرافعة لمواجهة تصفية القضية الفلسطنية .

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