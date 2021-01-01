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النيابة العامة تبحث مع نظيرتها الروسية التعاون وتبادل الخبرات

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة التعاون الدولي جميل سجدية، في اجتماع الطاولة المستديرة مع النيابة العامة الروسية عبر تطبيق الفيديو كونفرنس، بهدف تبادل الخبرات ما بين الطرفين فيما يخص تنفيذ أحكام الفصل الثاني والفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين الطرفين.

واطلع سجدية الجانب الروسي على دور النيابة العامة في مكافحة الفساد والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها في إطار لتعزيز مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيرا إلى أحكام الفصل الثاني والفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد الذي ينص على منع الفساد والكشف عنه وضبط ومصادرة وإعادة الإيرادات والدخل المالي والممتلكات التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية .

بدوره، أطلع الوفد الروسي الجانب الفلسطيني على التجربة الروسية في مجال مكافحة الفساد، وأبدوا استعدادية النيابة العامة الروسية في تقديم الدعم والتعاون الدولي ما بينها وبين النيابة العامة الفلسطينية والمساندة للتطور في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وللاستفادة من التجربة والخبرة المتبادلة بين الطرفين في هذا المجال.

#النيابة العامة #روسيا #جميل سجدية #مكافحة الفساد #فلسطين

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