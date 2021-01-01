اختيار 42 لاعبا من غزة لتدريبات المنتخب الأولمبي

غزة / سما /

أعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, عن موعد تجمع لاعبي المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب هاني المصدر.

وقال ياسر رضوان رئيس لجنة المنتخبات باتحاد القدم, إن تجمع لاعبي الأولمبي سيبدأ الأحد المقبل ويستمر مدة 4 أيام على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, إذ تنطلق التدريبات الساعة التاسعة صباحا.

وأكد رضوان اختيار 42 لاعبا للتجمع الأول للأولمبي بقطاع غزة, وفقا لرؤية لجنة المنتخبات خلال الفترة الأخيرة, على أن يتم انتقاء الأفضل للمنتخب.

وفيما يلي قائمة اللاعبين للتجمع الأول:

- خالد النبريص وعبد الرحمن النبريص وأحمد كلاب وراغب فارس (اتحاد خانيونس).

- أحمد اللي (خدمات المغازي).

- أحمد جحجوح ومحمد الترامسي وخليل حميد (الهلال).

- أحمد أبو عبيد وأحمد الكحلوت وعمرو رزق وحمزة موسى وربحي إشتيوي (غزة الرياضي).

- مهدي أبو عرمانة ومؤمن جبر (أهلي النصيرات).

- ناجي النحال (بيت حانون الرياضي).

- محمد أبو سحلول ومحمد البطراوي ورأفت البردويل (شباب خانيونس).

- مصعب مشتهى وموسى حرارة وأحمد الزق (الشجاعية).

- إبراهيم أبو عمير (شباب الزوايدة).

- مصطفى الفرا (خدمات البريج).

- ياسر النابلسية وأحمد ناجي (اتحاد دير البلح).

- حسن الحمامي (الصداقة).

- إبراهيم الهندي ومحمد حسنين (الأقصى).

- حافظ إرجيلات وأنس الشخريت ومهند حسنين (خدمات رفح).

- معتز الحوراني وأحمد الغزالي (الجلاء).

- أحمد أبو يوسف (خدمات النصيرات).

- عبد الله قفة (خدمات خانيونس).

- عبد الرحمن الحميدي (شباب رفح).

- أنس أبو ستيتة وأحمد أبو حسنين (الشاطئ).

- محمد بارود (خدمات دير البلح).

- محمد شبير (أهلي غزة).