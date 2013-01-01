برشلونة ونيمار يعودان للمحاكم مجددا

وكالات / سما /

واصلت لعنة برشلونة مطاردة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم رحيله عن الفريق "الكتالوني" منذ نحو 4 أعوام.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في 2017 للانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق "الكتالوني"، ليكون أغلى لاعب في العالم منذ ذلك الحين.

ومنذ انتقاله إلى النادي الباريسي، عانى نيمار من سلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الكثير من المباريات، لا سيما المباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

لعنة برشلونة واصلت مطاردة نيمار، لكن هذه المرة من بوابة القضاء، إذ أكدت المحكمة العليا الإسبانية صلاحية القضاء في برشلونة لمحاكمة نيمار ووالديه ورئيسي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بتهم الفساد والاحتيال المتعلقة بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي إلى النادي "الكتالوني" في 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا, بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد قرار المحكمة الوطنية، والتي منحت في 2019 الاختصاص لمحكمة "برشلونة" الإقليمية لتنظر في هذه القضية.

وكانت القضية قد فتحت بناء على شكوى من صندوق "دي آي إس" للاستثمارات، الذي يملك 40% من حقوق قيد المهاجم.

ورفع صندوق الاستثمارات المذكور الشكوى بعد شعوره بتعرضه للاحتيال، على خلفية عدم تقاضيه لكامل المبلغ المنتظر من وراء الصفقة حين انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي إلى النادي "الكتالوني" في 2013.