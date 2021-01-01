إنتر ميلان ويوفنتوس يدخلان سباق التعاقد مع سيرجيو أجويرو

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سعي يوفنتوس وإنتر ميلان للتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن سيرجيو أجويرو صاحب 32 عاماً رحيله عن مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي في الصيف المقبل.

وارتبط اسم سيرجيو أجويرو بالانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً بضمه.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” إلى أن يوفنتوس وإنتر ميلان يرغبان في التعاقد مع مهاجم بحجم وخبرة سيرجيو أجويرو، حيث بدأ مسؤولو الناديان بالتواصل مع ممثلي اللاعب.

وأضاف الموقع أن يعد سيرجيو أجويرو أحد أهم أهداف يوفنتوس في الصيف المقبل، بجانب مويس كين لاعب البيانكونيري السابق.

وبالنسبة لفريق إنتر ميلان، فإن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري يبحث عن ضم مهاجم جديد، للتواجد رفقة الثنائي المميز لاوتارو مارتينيز، وروميلو لوكاكو.

وأوضح الموقع أن سيرجيو أجويرو لم يتخذ قراره بعد بشأن هوية فريقه المقبل، ولكن خيار التواجد في الدوري الإيطالي حاضرة بقوة.