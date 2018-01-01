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مؤشرات سلبية بشأن موعد عودة كوتينيو للمشاركة مع برشلونة

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشرات سلبية بشأن موعد عودة كوتينيو للمشاركة مع برشلونة



وكالات / سما /

يطير النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، إلى بلاده، اليوم الاثنين، من أجل الخضوع لتقييم طبي والعلاج من الإصابة التي يعاني منها في ركبته اليسرى، كما أوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي.

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في ركبته اليسرى خلال الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة ضد إيبار على ملعب كامب نو يوم 29 ديسمبر الماضي، فيما يستمر في عملية التعافي من الإصابة، بعدما قضى الأسبوع الماضي في قطر للخضوع لفحوصات طبية.

وتحمل رحلة كوتينيو إلى البرازيل مؤشرات سلبية بشأن موعد عودته للمشاركة مع برشلونة، إذ كان النادي الكتالوني قد أعلن عن غياب اللاعب لمدة 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

وتنتهي الأشهر الـ 3 خلال الأيام القليلة القادمة فيما يشير كل شيء إلى أن موعد عودة كوتينيو للمشاركة مع البلوجرانا سيتأخر عما كان متوقعًا، خاصة في ظل عدم نزوله بعد إلى ملعب التدريبات، إذ يبدو أن شيئًا ما لم يسر على ما يرام، كما أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وخاض فيليبي كوتينيو 90 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه إليه في يناير 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، نجح خلالهم في تسجيل 24 هدفًا، منها 3 أهداف أحرزها الموسم الحالي.

#فيليب كوتينيو #كوتينيو #برشلونة #الاصابة

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