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محمد صلاح يكشف عن أكثر ما يقلقه من مواجهة ريال مدريد

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يكشف عن أكثر ما يقلقه من مواجهة ريال مدريد



وكالات / سما /

أعرب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن قلقه من الخبرة الكبيرة التي يملكها ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح محمد صلاح أن ريال مدريد خسر جزء من قوته الهجومية برحيل كريستيانو رونالدو في صيف 2018، لكنه يعتقد أن الفريق ما زال قوياً، ويمتاز عن باقي الفرق الأخرى بأنه متمرس في البطولة بشكل كبير.

وقال الفرعون المصري في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية عندما تم سؤاله عن الفارق بين ريال مدريد في نسخة نهائي 2018 والنسخة الحالية “لقد خسروا بعض اللاعبين الكبار، مثل كريستيانو رونالدو، إنه الأفضل في تاريخهم، لاعب سجل الكثير من الأهداف”.

وتابع “في نفس الوقت، وقعوا مع هازارد، لكن إيدين لم يكن محظوظاً، لقد اصيب كثيراً، بالنهاية الفريق وصل إلى ربع النهائي، ولديهم لاعبون رائعون، رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو، لا يمكنني القول أن نسخة من ريال مدريد الأفضل، أقول فقط أنهم وصلوا إلى ربع النهائي، وبالتأكيد هم مستعدون، ونحن يجب أن نكون مستعدين لمواجهتهم”.

وبخصوص أكثر ما يقلقه بمواجهة ريال مدريد “ببساطة يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه يلعبون بشكل جيد في هذه المسابقة، لقد فازوا بها كثيراً، في السنوات العشرة الماضية فازوا بأربعة ألقاب، إنه فريق متمرس حقاً في دوري الأبطال”.

#محمد صلاح #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #ليفربول

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