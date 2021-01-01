  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل تدريبية حول “معايير حقوق الإنسان في سياق الانتخابات”

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل تدريبية حول “معايير حقوق الإنسان في سياق الانتخابات”



غزة / سما /

نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة ورشة عمل تدريبية حول “معايير حقوق الإنسان في سياق الانتخابات” وذلك بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية. 

وشارك في الورشة التدريبية 30 متدربا ومتدربة من منظمات أهلية تعمل في قطاعات مختلفة واشتمل التدريب على شروحات خاصة ونقاشات حول آليات إجراء الانتخابات في فلسطين والدور المناط بمنظمات العمل الأهلي في إطار قانون الانتخابات العامة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح الورشة التدريبية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا بكلمة أكد خلالها على أهمية الانتخابات كأداة للوصول لتداول السلطة وتعزيز الديمقراطية بمعناها الشامل وكذلك تحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد الشوا على أهمية التعاون فيما بين المنظمات الأهلية ولجنة الانتخابات المركزية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، والرقابة على الانتخابات بمفهومها الشامل ومراجعة القوائم وبرامجها الانتخابية والتأكد من مشاركة النساء، ومواءمة مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة. 

ومن جهته أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان على أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم وتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني لتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في عملها. 

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، ومبادئ عدم التمييز وعلى وجه التحديد عدم الترهيب.  

 

#شبكة المنظمات الأهلية #حقوق الإنسان #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

قائمة التيار الاصلاحي"المستقبل" تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

الأخبار الرئيسية

اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها

وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ

الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعلان سما رسائل