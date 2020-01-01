  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها

الثلاثاء 30 مارس 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) ، اكتشاف طفرة كورونا جديدة تسمى P681H في إسرائيل.

ووفقا للوزارة فإنه حتى الآن ، أصيب ما لا يقل عن 200 إسرائيليًا بها ، لكن وزارة الصحة أكدت أنه ، على عكس الطفرات الأخرى ، ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اللقاح الموجود ضد الفيروس فعال أيضًا ضد الطفرة الجديدة. لكن وزارة الصحة تفحص العينات الجديدة .

ولوحظت طفرة P681H في وقت مبكر من مارس 2020 في عينات من جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال في نيجيريا وهاواي. وفقًا للدراسة ، تم الإبلاغ عن 181 تسلسلًا يشكل سلالة محلية فريدة موجودة في طفرة P681H جنبًا إلى جنب مع طفرات تعريف إضافية.

التغيير في الطفرة الإسرائيلية فريد من نوعه ويتضمن نوعًا معينًا من البروتين. تم التعرف على سلالة P681H في العينات السريرية منذ نوفمبر 2020 ، ولكن تم التعرف على طفرة P681H في إسرائيل في وقت مبكر من أكتوبر 2020.

وتم العثور على الطفرة في مدن حيفا ونتانيا وبئر السبع وصفد ورهط وأسدود.

وبحسب وكالة الأمن القومي الإسرائيلية ، فإن "القضية الرئيسية هذه الأيام هي إدارة المخاطر في إسرائيل فيما يتعلق بوصول الطفرات المختلفة لفيروس كورونا من الخارج ، في ضوء انتشارها في جميع أنحاء العالم.

#اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

قائمة التيار الاصلاحي"المستقبل" تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ

الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

يديعوت تكشف : عملية دولية لتطعيم 7000 تاجر من غزة بتمويل قطري

اعلان سما رسائل