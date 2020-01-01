اكتشاف طفرة جديدة من كورونا تطورت في "إسرائيل" وتم تسجيل مئات الإصابات بها

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) ، اكتشاف طفرة كورونا جديدة تسمى P681H في إسرائيل.

ووفقا للوزارة فإنه حتى الآن ، أصيب ما لا يقل عن 200 إسرائيليًا بها ، لكن وزارة الصحة أكدت أنه ، على عكس الطفرات الأخرى ، ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اللقاح الموجود ضد الفيروس فعال أيضًا ضد الطفرة الجديدة. لكن وزارة الصحة تفحص العينات الجديدة .

ولوحظت طفرة P681H في وقت مبكر من مارس 2020 في عينات من جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال في نيجيريا وهاواي. وفقًا للدراسة ، تم الإبلاغ عن 181 تسلسلًا يشكل سلالة محلية فريدة موجودة في طفرة P681H جنبًا إلى جنب مع طفرات تعريف إضافية.

التغيير في الطفرة الإسرائيلية فريد من نوعه ويتضمن نوعًا معينًا من البروتين. تم التعرف على سلالة P681H في العينات السريرية منذ نوفمبر 2020 ، ولكن تم التعرف على طفرة P681H في إسرائيل في وقت مبكر من أكتوبر 2020.

وتم العثور على الطفرة في مدن حيفا ونتانيا وبئر السبع وصفد ورهط وأسدود.

وبحسب وكالة الأمن القومي الإسرائيلية ، فإن "القضية الرئيسية هذه الأيام هي إدارة المخاطر في إسرائيل فيما يتعلق بوصول الطفرات المختلفة لفيروس كورونا من الخارج ، في ضوء انتشارها في جميع أنحاء العالم.