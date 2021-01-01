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وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ

الثلاثاء 30 مارس 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2395 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية: (طولكرم 4، قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 1)، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 42، طولكرم 118، جنين 192، قلقيلية 47، ضواحي القدس 22، أريحا والأغوار 22، نابلس 225، الخليل 188، سلفيت 32، بيت لحم 54، رام الله والبيرة 90"، قطاع غزة 785، مدينة القدس 53. 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 47، طولكرم 214، جنين 191، قلقيلية 89، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 18، نابلس 240، الخليل 520، سلفيت 63، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 168"، قطاع غزة 300، مدينة القدس 326. 

وبينت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 213 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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