اتحاد الكتاب: يوم الأرض الخالد البيان الثابت على مر الأزمنة وفلسطين لأهلها وهويتها محفوظة بالتضحيات

رام الله / سما /

أكد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، خلود يوم الأرض وأهميته في القاموس النضالي الضخم لشعبنا، مطالبا مناصري العدالة الإنسانية، والكتّاب حول العالم، بتفعيل أدواتهم الإبداعية لإيقاظ الضمير العالمي الغارق في سباته.

وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، لمناسبة ذكرى يوم الأرض، إن شعبنا الذي صابر ويصبر على جمرة المحتل المتغطرس، ينتظر لحظة الخلاص، وطي صفحة السفك والذبح الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، كما يتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية والقومية والمحلية لتنشيط المحاكمات الجنائية وتقديم قادة جيش الاحتلال للقضاء الدولي عملا وانتصارا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "كما نتطلع إلى أمل قريب بانتصار الوحدة الوطنية على الانقسام وترحيل آثاره السوداء، لتقوية الجبهة الداخلية، والالتفات إلى المواجهة المركزية مع الاحتلال، والنضال من أجل إفشال الاستيطان، وقطع دابر المستوطنين، الذي خرجوا في الثلاثين من آذار من عام 1976 في سخنين وعرابة ودير حنا وطرعان وطمرة، وكابول بسلاحهم وعصيهم لمواجهة الأهالي الآمنين، وهم عزل إلا من كرامتهم وشجاعتهم للدفاع عن أراضيهم التي نهبت من قبل قطعانهم المسعورة؛ الوافدة من أصقاع الدنيا، للسرقة والقتل والاستيطان، فكان الدم الشاهد الأكبر أمام العالم وكان الشهداء الأكابر خير برهانٍ على أن فلسطين بلدٌ حرام على الغزاة.

وشدد على أن "الذاكرة الجمعية لشعبنا حيةٌ بما يكفي لكي تتسع مساحاتها لتخزين الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال، ولن يخدع العالم بتضليله، وتحريفه للرواية، فالحكاية مشفوعة بالثوابت الدامغة، وممهورة بالدماء الزكية".