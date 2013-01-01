رفضا لاعتقاله الإداري: الأسير عماد البطران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ39

رام الله / سما /

يواصل الأسير عماد البطران (47 عاما) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير البطران من بين المئات من الأسرى الذين يستهدفهم الاحتلال، عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث أمضى ما مجموعه عشر سنوات في سجون الاحتلال، جُلها كانت رهن الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن البطران خاض إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة (105) أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددا، واستمر لمدة (36) يومًا، وهذا الإضراب الثالث له.

وعلى مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة، عانى الأسير البطران من مشاكل صحية، أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة الاعتقال الإداري بحقّ الأسرى، فغالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات جُلها في الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي (440)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من مخابرات الاحتلال تحت ما يُسمى وجود "ملف سرّي"، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 175 أمرا، من بينهم 51 أمرا جديدا، و124 أمر تجديد.

يُشار إلى أن البطران شرع في إضرابه الحالي منذ تاريخ 20 شباط/ فبراير الماضي، وكان في حينه يقبع في زنازين سجن "مجدو"، وذلك بعد أن أصدر الاحتلال بحقّه الأمر الإداري الرابع، والذي من المفترض أن ينتهي في شهر أيار القادم.

يذكر أنه متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ 16 عاما، والمحكوم بالسّجن المؤبد.