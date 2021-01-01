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مجدلاني: اسرائيل أبلغت أوروبا بمنع الإنتخابات في القدس

الثلاثاء 30 مارس 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: اسرائيل أبلغت أوروبا بمنع الإنتخابات في القدس



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني أن لا انتخابات دون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع اجراء الانتخابات في القدس.

واعتبر د. مجدلاني قرار الاحتلال الذي ابلغه للاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس بأنه قرارا عنصريا بامتياز الأمر الذي يعتبر مخالفاً لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967.

وطالب د. مجدلاني المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الاجراء الاسرائيلي بمنع شعبنا الفلسطيني في العاصمة القدس من ممارسة حقه الديمقراطي بالمشاركة بالانتخابات، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره العنصري.

وتابع د. مجدلاني العاصمة القدس ليست شعارا انتخابيا بل هي جوهر الصراع وأن لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال عبر قراره العنصري يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.

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