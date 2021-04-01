توقعات الراصد الجوي حتى نهاية الأسبوع المقبل

غزة / سما /

توقع الراصد الجوي والخبير في علوم الفلك، نادر اشتي، أن يطرأ غدًا الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور السحب مع تأثر المنطقة برياح نشطة، وباردة، ورطبة، تؤدي إلى سقوط زخات من الأمطار ببعض المناطق وأجواء باردة ليلا.

وأوضح اشتي، أن يوم الخميس الموافق 1/4/2021، يستمر تأثير الرياح الباردة والرطبة التي تؤدي إلى ظهور السحب وزخات متفرقة من الأمطار ببعض ال مناطق.

وأشار إلى أن يوم الجمعة، يبدأ تأثير امتداد لمنخفض جوي وتيارات باردة ورطبة بحيث تنتشر الأمطار بدأ من المناطق الشمالية وتنتشر تدريجيا وخاصة بساعات المساء والليل لتشمل معظم المناطق وقد تكون غزيره وتكون الأفضلية للمناطق الشمالية والسواحل.

ورجّح، أن ينحسر يوم السبت، تأثير المنخفض الجوي تدريجيا وتتراجع فرص الأمطار تدريجيا مع بقاء الفرصة قائمة لزخات محلية من الأمطار في بعض المناطق ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع أجواء باردة ليلا.

وتوقع أن تشهد الأجواء، اعتبارًا من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل، استقرارًا، وارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة وأجواء ربيعية دافئة بمنتصف العشرينات بمعظم المناطق.