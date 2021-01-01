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الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار

الثلاثاء 30 مارس 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تسجل قائمتها الانتخابية باسم "نبض الشعب" و يترأسها سعدات وخالدة جرار



غزة / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تسجيل قائمتها للمجلس التشريعي لدى لجنة الانتخابات المركزية في كل من غزة والضفة  تحت اسم (نبض الشعب)، مؤكدةً أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة ويتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار.

وأوضحت الجبهة أن القائمة تتميز بلوحة وطنية مشرفة عمادها الأسرى والشباب والمرأة والاشخاص ذوي الارادة والعمال والفلاحين والكفاءات الطبية والقانونية.

وأكدت الشعبية أنها ستعلن عن قائمتها خلال مؤتمر صحفي ستعقده أمام منزل القائد احمد سعدات في مدينة البيرة خلال الساعات القادمة.

وأضحت الشعبية أن نسبة حضور المرأة والشباب في القائمة مرتفعة تأكيداً منها على انحيازها المطلق للمرأة  والشباب ودورهم المهم في الحياة السياسة .

وأشارت الجبهة إلى أن برنامجها سيحمل شعار ( مقاومة ، تحرير ، تغيير ، بناء) وسيعمل على ترسيخ معادلة مقاومة الاحتلال من جهة والاشتباك الديمقراطي داخل مؤسسات الشعب الفلسطيني .

واكدت الجبهة الشعبية على أن تسمية القائمة جاء من صميم برنامجها الذي يُحاكي هموم وآلام وآمال وتطلعات كل أبناء شعبنا بكل فئاته وشرائحه .

#الجبهة الشعبية #الانتخابات الفلسطينية #احمد سعدات

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