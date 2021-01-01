هنية: متمسكون بالمقاومة وجادون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاستعادة الوحدة

غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا تنازل عن حق العودة لكل أبناء شعبنا المهجرين، مؤكدًا على حق المقاومة الشاملة بكامل أشكالها ووسائلها وأدواتها وفي مقدمتها العسكرية.

وشدد هنية خلال المؤتمر الطلابي الدولي الثاني "دور الهيئات الطلابية والشبابية في نصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع"، على أن المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى

وقال هنية: "متمسكون بالمقاومة حتى التحرير وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني"، مضيفا: "نتوافق على شكل المقاومة وكل الخيارات مفتوحة وعلى الطاولة".

وتابع "جادون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة ومخرجات الامناء العامين، مبيناً أن الانقسام شكل استثنائي من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وأكد، "أن الوحدة الفلسطينية الداخلية هي الأساس لتحقيق طموحات شعبنا الفلسطيني"، وأضاف: "نؤمن بأن الانقسام شكل استثنائي من تاريخ الشعب الفلسطيني وجادون في إنجاز هذه المرحلة وتنفيذ ما اتفق عليه".

وتابع: "شعبنا يواجه مخططات تصفية القضية سواء بالضم أو صفقة القرن أو التطبيع وتقسيم الأقصى"، مؤكدًا أنهم متمسكون بإعادة بناء منظمة التحرير من بوابة مجلس وطني جديد".